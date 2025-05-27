Росіяни завдали понад 50 ударів по громаді Запорізької області: пошкоджені будинки та інфраструктура
У понеділок, 26 травня, російські загарбники завдали понад 50 ударів з різних видів зброї по території однієї з прифронтових громад Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки та інфраструктура.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Окрім цього, Федоров закликав громадян під час повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.
Нагадаємо, впродовж 26 травня російські війська вдарили по Дніпропетровщині артилерією та дронами. Окупанти атакували три райони області. Пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.
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