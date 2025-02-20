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20 лютого 2025, 14:19

У Запорізькій області відкрили четверту підземну школу

20 лютого 2025, 14:19
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фото: Запорізька ОВА
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У селищі Балабине, що за 15 км від Запоріжжя, відкрили четверту підземну школу в області

Про це повідомили в Міністерстві освіти, передає RegioNews.

Зазначається, що в освітньому закладі зможуть навчатися у дві зміни понад 1000 учнів. Зокрема школярі Балабинського ліцею "Престиж" та Малокатеринівської гімназії "Мрія".

У школі забезпечено автономне електроживлення, що гарантує стабільну роботу.

Окрім того, облаштовано сучасну систему вентиляції, інтерактивне навчальне обладнання та комфортні меблі.

Також створено умови для здорового харчування дітей.

Як відомо, торік держава виділила 2,5 млрд гривень субвенції та 5 млрд гривень дотації на облаштування укриттів.

Загалом у Запорізькій області планують створити щонайменше 21 підземну школу, що забезпечить навчання для 60 тисяч дітей.

Нагадаємо, до вересня 2025 року в Україні планують завершити будівництво 139 підземних шкіл.

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