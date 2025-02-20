В Запорожской области открыли четвертую подземную школу

фото: Запорожская ОВА

В поселке Балабино, в 15 км от Запорожья, открыли четвертую подземную школу в области

Об этом сообщили в Министерстве образования, передает RegioNews.

Отмечается, что в образовательном учреждении смогут обучаться в две смены более 1000 учащихся. В частности, школьники Балабинского лицея "Престиж" и Малокатериновской гимназии "Мрия".

В школе обеспечено автономное электропитание, гарантирующее стабильную работу.

Кроме того, обустроена современная система вентиляции, интерактивное учебное оборудование и комфортная мебель.

Также созданы условия для здорового питания детей.

Как известно, в прошлом году государство выделило 2,5 млрд. гривен субвенции и 5 млрд. гривен дотации на обустройство укрытий.

В Запорожской области планируют создать по меньшей мере 21 подземную школу, что обеспечит обучение для 60 тысяч детей.

Напомним, к сентябрю 2025 года в Украине планируется завершить строительство 139 подземных школ.