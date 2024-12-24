Фото: Telegram/Бердянськ сьогодні

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру вивчення окупації та ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає RegioNews.

Він зазначив, що під час вибуху, який стався сьогодні, 24 грудня, який стався у будинку по вулиці Європейській, постраждала одна людина, яку карета "Швидкої допомоги" доставила до лікарні.

За словами Андрющенка, цій на автівці нібито пересувався голова окупаційної ради Бердянська Василь Нечет.

"До окупації міста Василь Нечет завідував будинком культури "Нафтохімік". Після окупації перейшов на бік ворога, брав активну участь у становленні окупаційної влади. Вступив до лав "Єдиної Росії" та був призначений головою окупаційної ради", – написав Андрющенко.

Станом на зараз точної інформації про причини вибуху та чи були постраждалі, немає. Але жителі окупованого міста у місцевих чатах пишуть, що на місці події працювала "Швидка допомога" і нібито когось забрали в лікарню.

Нагадаємо, 2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль колишнього судді Чернігівського районного суду Запорізької області Віталія Ломейко, який на той час як раз знаходився в авто. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ломейко залишився в захопленому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та добровільно співпрацював із РФ.