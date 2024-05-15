У жителів Запоріжжя, які поширювали фейки про мобілізацію, під час обшуків знайшли російські триколори
Правоохоронці повідомили про підозру учасникам незареєстрованої громадської організації Запоріжжя, члени якої розповідали про неправдиву інформацію щодо мобілізації. Під час обшуків у них знайшли радянську та російську символіку
Про це повідомили в поліції Запорізької області, передає RegioNews.
П’ять мешканців Запоріжжя називали себе "живими людьми" та були членами незареєстрованої громадської організації "Багнет Нації". За даними поліції, вони поширювали в мережі неправдиву інформацію про незаконність дій військовослужбовців, які проводили мобілізацію в регіоні.
Правоохоронці кажуть, що підозрювані прагнули дискредитувати поліціянтів і працівників військкоматів, а їхній контент міг допомагати російським пропагандистам у підготовці фейкових сюжетів про суспільно-політичну ситуацію в Україні.
У фігурантів провели обшуки, під час яких вилучили російську та радянську символіку, а також засоби зв’язку та техніку, які дослідять як докази їхньої протиправної діяльності. Усім п’ятьом громадянам повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).
Їм може загрожувати до восьми років ув’язнення. Зараз розв’язують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кіберфахівці СБУ заблокували Telegram-канал, який перешкоджав мобілізації громадян призовного віку на Одещині. Адміністратора каналу затримали.