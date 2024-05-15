У жителів Запоріжжя, які поширювали фейки про мобілізацію, під час обшуків знайшли російські триколори

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Правоохоронці повідомили про підозру учасникам незареєстрованої громадської організації Запоріжжя, члени якої розповідали про неправдиву інформацію щодо мобілізації. Під час обшуків у них знайшли радянську та російську символіку

Про це повідомили в поліції Запорізької області, передає RegioNews.

П’ять мешканців Запоріжжя називали себе "живими людьми" та були членами незареєстрованої громадської організації "Багнет Нації". За даними поліції, вони поширювали в мережі неправдиву інформацію про незаконність дій військовослужбовців, які проводили мобілізацію в регіоні.

Правоохоронці кажуть, що підозрювані прагнули дискредитувати поліціянтів і працівників військкоматів, а їхній контент міг допомагати російським пропагандистам у підготовці фейкових сюжетів про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

У фігурантів провели обшуки, під час яких вилучили російську та радянську символіку, а також засоби зв’язку та техніку, які дослідять як докази їхньої протиправної діяльності. Усім п’ятьом громадянам повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Їм може загрожувати до восьми років ув’язнення. Зараз розв’язують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кіберфахівці СБУ заблокували Telegram-канал, який перешкоджав мобілізації громадян призовного віку на Одещині. Адміністратора каналу затримали.