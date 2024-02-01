Росіяни залучать військових до "виборів президента” на окупованих територіях, – ЦНС

фото: ЦНС

Загарбники збираються залучити військових до так званих "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях, щоб наростити відвідуваність "виборчих дільниць"

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що головною задачею Кремля є спроба "легалізувати" своє правління й політику на захоплених територіях.

"Проте на тимчасово окупованих територіях місцеві проігнорували "референдум" у 2022 році, та "вибори" гауляйтерів у 2023 році. Відтак особливу увагу імітації явки кремль приділяє саме ТОТ", – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб наростити відвідуваність "виборчих дільниць", Росія залучить до "голосувань" військових, які не беруть участь до бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали реєструвати фейкових виборців на окупованих територіях.