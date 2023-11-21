Росіяни посилюють репресії на окупованих територіях, – Федоров

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує RegioNews.

"Наші мешканці, які залишилися, бачать наступну тенденцію. Буквально декілька тижнів як ворог став більш агресивним на тимчасово окупованих територіях”, – сказав мер.

За його словами, окупанти облаштували майже вдвічі більше блокпостів на трасах та в населених пунктах, через які місцеві мешканці проходять фільтрацію.

"Фільтрація – це перевірка починаючи від кишень, продовжуючи телефонами”, – зазначив Федоров.

Крім того, росіяни вкотре проводять побудинковий та поквартирний обхід, віджимаючи майно у українців.

"Настільки агресивно це почали робити, що навіть у своїх колаборантів почали віджимати майно. Є реальний приклад. В окупованому Токмаку вчителька, яка погодилась співпрацювати з ворогом, колаборантка, пришла ввечері додому, а в її домівці вже проживають якісь "кадирівці”. Тож декілька діб їй знадобилося на те, щоб виселити їх зі свого будинку”, – розповів мер Мелітополя.

Також у своєму телеграм-каналі Федоров зазначив, що у Мелітополі в листопаді росіяни визнали ”безхазяйними” 58 квартир і будинків, а значить скоро туди заселяться військові чи завезені гастарбайтери.

Нагадаємо, у Токмаку окупанти захоплюють квартири з опаленням для розселення своїх військових.