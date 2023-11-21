У Токмаку окупанти захоплюють квартири з опаленням для розселення своїх військових, – ЦНС

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Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує RegioNews.

"Окупаційна адміністрація вже другий рік як провалила опалювальний сезон, і більшість житлового фонду в захопленому місті не мають тепла. При цьому окупанти самі заселяються у максимально комфортні будинки. Для цього місцеві комунальники надають списки тих квартир, де власників давно не було вдома, але самі квартири під’єднані до тепломереж. Саме в такі квартири й заселюють особовий склад ворога", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти збільшили кількість блокпостів на захопленій частині Запорізької області.