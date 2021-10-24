На Запоріжжі ввели у дію додаткові обмеження на внутрішні перевезення

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Починаючи з 25 жовтня у "червоній" Запорізькій області будуть діяти додаткові обмеження на внутрішньообласні перевезення

Як передає RegioNews, відповідне рішення прийняла обласна комісія з питань ТЕБ та НС, повідомляє місцеве видання "Індустріалка".

Так, перевізників зобов'язали вжити заходів щодо 100% вакцинації водіїв на регулярних та нерегулярних перевезеннях. На внутрішньообласних автобусних та залізничних рейсах також вводять вимоги до пасажирів.

Зокрема, потрапити в автобус чи потяг зможуть лише пасажири, які зуміють підтвердити наявність вакцинації, чи відсутність коронавірусу. Так, пасажирам знадобиться один із документів:

негативний ПЛР-тест;

негативний експрес-тест на антиген;

сертифікат вакцинації;

довідка про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України оновили карту зон адаптивного карантину. Станом на 24 жовтня, лише чотири регіони країни знаходяться у "жовтій" зоні. У "червоній" зоні - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.