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25 жовтня 2021, 19:58 161

У місті на Запоріжжі тимчасово зупинили громадський транспорт

25 жовтня 2021, 19:58 161
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з відкритих джерел
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Міські маршрутки не працюватимуть в Енергодарі на час дії в місті "червоної" зони карантину

Заборона роботи громадського транспорту діє з 25 жовтня. Підприємства повинні були розробити графіки та маршрути службового пасажирського транспорту так, аби зменшити контакт працівників з мешканцями міста, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради Енергодара

Крім того, перевізники повинні забезпечити 100% вакцинацію від коронавірусу водіїв маршруток.

Нагадаємо, що на Львівщині може частково зупинитися громадський транспорт в разі запровадження обов”язкової вакцинації від COVID-19 водіїв.

Наразі переважна більшість України перебуває у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Разом з тим вже шість областей у червоній зоні. Вже на цьому тижні до червоної зони можуть перевести Київ.

вакцина транспорт COVID-19 вакцинація

 
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