В городе на Запорожье временно остановили общественный транспорт

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Городские маршрутки не будут работать в Энергодаре на время действия в городе "красной" зоны карантина

Запрет работы общественного транспорта действует с 25 октября. Предприятия должны были разработать графики и маршруты служебного пассажирского транспорта так, чтобы уменьшить контакт работников с жильцами города, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета Энергодара

Кроме того, перевозчики должны обеспечить 100% вакцинацию от коронавируса водителей маршруток.

Напомним, что на Львовщине может частично остановиться общественный транспорт в случае введения обязательной вакцинации от COVID-19 водителей.

Сейчас подавляющее большинство Украины находится в оранжевой зоне эпидемической опасности. Вместе с тем уже шесть областей в красной зоне. Уже на этой неделе в красную зону могут перевести Киев.