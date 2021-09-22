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22 вересня 2021, 19:42 3

Поліція відкрила справу у зв'язку з вибухом на території медуніверситету у Запоріжі

22 вересня 2021, 19:42 3
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Поліція розпочала кримінальне провадження у зв’язку з вибухом поблизу медичного університету у Запоріжжі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної поліції

Зазначаэться, що 22 вересня близько 14:10 до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Маяковського в районі медичного університету стався вибух.

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції, спеціалісти вибухотехніки, патрульні наряди поліції. Попередньо встановлено, що під час виконання робіт з очищення каналізації на автомобілі "ЗІЛ" стався вибух балону. Постраждалих немає.

"За даним фактом дізнавачем відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування проводиться огляд місця події та автотранспорту, працівники поліції опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження", - повідомили у поліції

Нагадаємо, що у Запоріжжі сьогодні, 22 вересня, пролунав вибух на території Державного медичного університету

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