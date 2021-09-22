Полиция открыла дело в связи со взрывом на территории медуниверситета в Запорожье

Полиция начала уголовное производство в связи со взрывом вблизи медицинского университета в Запорожье

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной полиции

Отмечается, что 22 сентября около 14:10 в отдел полиции № 1 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Маяковского в районе медицинского университета произошел взрыв.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехники, патрульные наряды полиции. Предварительно установлено, что во время выполнения работ по очистке канализации на автомобиле "ЗИЛ" произошел взрыв баллона. Пострадавших нет.

"По данному факту дознавателем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования проводится осмотр места происшествия и автотранспорта, сотрудники полиции опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения", - сообщили в полиции.

Напомним, что в Запорожье сегодня, 22 сентября, прогремел взрыв на территории Государственного медицинского университета.