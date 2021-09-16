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До "жовтої" зони в Запоріжжі не готові майже 90% навчальних закладів
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16 вересня 2021, 08:26 353

До "жовтої" зони в Запоріжжі не готові майже 90% навчальних закладів

16 вересня 2021, 08:26 353
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на вечір 15 вересня до роботи в умовах "жовтої" зони карантину не готові майже 90% шкіл та дитячих садків

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОДА.

Згідно з рішенням уряду з 20 вересня ті навчальні заклади Запоріжжя, де щеплення зробили менш як 80% працівників, повинні перейти в онлайн-формат роботи в разі посилення карантину", - нагадали в ОДА.

Так, за даними ОДА, зі 118 шкіл міста більше ніж 80% вакцинованого персоналу тільки у 13 школах. Водночас зі 144 дитячих садочків готові до "жовтої" зони лише 17.

В ОДА зазначили, що якщо навчальний заклад переходить на дистанційну роботу, то до офлайн-навчання діти зможуть повернутися лише за умови вакцинації більше ніж 80% вчителів та працівників. В адміністрації закликають вчителів зробити щеплення від коронавірусу, зазначивши, що зробити це досить легко.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській області у разі введення "жовтої" карантинної зони, навчальні заклади, де вакцинувалися менше ніж 80% освітян, не працюватимуть у дистанційному режимі, вони будуть закриті на карантин.

карантин освіта Запорізька область діти школа вакцинація

 
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