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К "желтой" зоне в Запорожье не готовы почти 90% учебных заведений
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16 сентября 2021, 08:26 258

К "желтой" зоне в Запорожье не готовы почти 90% учебных заведений

16 сентября 2021, 08:26 258
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на вечер 15 сентября к работе в условиях "желтой" зоны карантина не готовы почти 90% школ и детских садов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

Согласно решению правительства с 20 сентября те учебные заведения Запорожья, где прививки сделали менее 80% работников, должны перейти в онлайн-формат работы в случае ужесточения карантина", - напомнили в ОГА.

Так, по данным ОГА, из 118 школ города более 80% вакцинированного персонала только в 13 школах. В то же время из 144 детских садов готовы к "желтой" зоне только 17.

В ОГА отметили, что если учебное заведение переходит на дистанционную работу, то к офлайн-обучению дети смогут вернуться только при условии вакцинации более чем 80% учителей и работников. В администрации призывают учителей сделать прививку от коронавируса, отметив, что сделать это достаточно легко.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в случае введения "желтого" карантинной зоны, учебные заведения, где вакцинировались менее 80% педагогов, не будут работать в дистанционном режиме, они будут закрыты на карантин.

карантин образование Запорожская область дети школа вакцинация

 
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