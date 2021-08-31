У місті на Запоріжжі ввели карантин: що сталося
У Молочанську Запорізької області зафіксований новий спалах африканської чуми свиней. У місті ввели карантин
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
Захворювання свиней виявлено в одному з підсобних господарств.
"У місці спалаху перебуває 10 голів свиней, з них загинула 1 голова (підозрювалася в захворюванні АЧС). Фахівці Держпродспоживслужби провели відбір патматеріалу для дослідження на АЧС в лабораторії... Лабораторія встановила позитивний результат на АЧС", – йдеться в повідомленні.
Після цього місцева Державна надзвичайна протиепізоотична комісія ухвалила рішення про встановлення карантину в Молочанську з 28 серпня.
У небезпечному пункті виставлені карантинні пости, обладнані дезбар'єри, проведена дезінфекція двору і транспортних засобів тощо.
Нагадаємо, у квітні на Буковині зафіксували спалах африканської чуми у свиней.