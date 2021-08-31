У місті на Запоріжжі ввели карантин: що сталося

Фото з відкритих джерел

У Молочанську Запорізької області зафіксований новий спалах африканської чуми свиней. У місті ввели карантин

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Захворювання свиней виявлено в одному з підсобних господарств.

"У місці спалаху перебуває 10 голів свиней, з них загинула 1 голова (підозрювалася в захворюванні АЧС). Фахівці Держпродспоживслужби провели відбір патматеріалу для дослідження на АЧС в лабораторії... Лабораторія встановила позитивний результат на АЧС", – йдеться в повідомленні.

Після цього місцева Державна надзвичайна протиепізоотична комісія ухвалила рішення про встановлення карантину в Молочанську з 28 серпня.

У небезпечному пункті виставлені карантинні пости, обладнані дезбар'єри, проведена дезінфекція двору і транспортних засобів тощо.

Нагадаємо, у квітні на Буковині зафіксували спалах африканської чуми у свиней.