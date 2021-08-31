В городе на Запорожье ввели карантин: что произошло

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В Молочанске Запорожской области зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней. В городе ввели карантин

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Заболевание свиней выявлено в одном из подсобных хозяйств.

"В месте возгорания находится 10 голов свиней, из них погибла 1 голова (подозревалась в заболевании АЧС). Специалисты Госпродпотребслужбы провели отбор патматериала для исследования на АЧС в лаборатории... Лаборатория установила положительный результат на АЧС", – говорится в сообщении.

После этого местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия приняла решение об установлении карантина в Молочанске с 28 августа.

В опасном пункте выставлены карантинные посты, оборудованы дезбарьеры, проведена дезинфекция двора и транспортных средств и тому подобное.

Напомним, в апреле на Буковине зафиксировали вспышку африканской чумы у свиней.