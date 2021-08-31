В городе на Запорожье ввели карантин: что произошло
В Молочанске Запорожской области зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней. В городе ввели карантин
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области.
Заболевание свиней выявлено в одном из подсобных хозяйств.
"В месте возгорания находится 10 голов свиней, из них погибла 1 голова (подозревалась в заболевании АЧС). Специалисты Госпродпотребслужбы провели отбор патматериала для исследования на АЧС в лаборатории... Лаборатория установила положительный результат на АЧС", – говорится в сообщении.
После этого местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия приняла решение об установлении карантина в Молочанске с 28 августа.
В опасном пункте выставлены карантинные посты, оборудованы дезбарьеры, проведена дезинфекция двора и транспортных средств и тому подобное.
Напомним, в апреле на Буковине зафиксировали вспышку африканской чумы у свиней.