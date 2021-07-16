СБУ нашла схрон боевиков "Л\ДНР" для диверсий и тайник с оружием вблизи аэропорта "Запорожье"
Служба безопасности Украины нашла в Запорожской и Одесской областях четыре схроны с оружием и боекомплектами.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт спецслужбы.
По оперативным данным, тайник на территории Бердянского района в 2014 году обустроили боевики так называемых "Л/ДНР" для проведения диверсий.
Из этого схрона правоохранители изъяли: тротиловые шашки общим весом почти 3 кг;
15 реактивных противотанковых гранат;
57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН;
20 г гексогена;
1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.
Во втором схроне, который был обустроен в лесополосе неподалеку аэропорта "Запорожье", правоохранители нашли: пластическое взрывчатое вещество весом 120 г;
8 взрывателей;
детонирующий шнур;
2 реактивные противотанковые гранаты;
3 гранаты Ф-1 и РГД-5;
9 магазинов к автоматическому оружию;
почти 2 тыс. патронов различного калибра;
Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено:
15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;
почти триста патронов калибра 5,45 мм.
Кроме того, сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ нашли схрон неподалеку от Киевского шоссе схрон с оружием и боеприпасами.
В тайнике нашли
2 реактивные противотанковые гранаты;
7 гранат РГД и Ф-1;
3 гранаты для подствольного гранатомета;
более 400 патронов различного калибра.
Напомним, что 14 июня оперативники Службы безопасности Украины разоблачили трех военнослужащих ВСУ на попытке продажи оружия.