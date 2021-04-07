На Запоріжжі на хабарі затримали депутата і прокурора

Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення

Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення

Фото: Facebook

Депутату міської ради Бердянська та прокурору відділу Бердянської прокуратури повідомлено про підозру у хабарництві. За даними слідства, вони за гроші обіцяли змінити обвинувачення.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

"Встановлено, що прокурор, перебуваючи на посаді начальника відділу, разом з посередником-депутатом пообіцяли громадянину пом’якшити обвинувачення за фактом заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень на менш тяжке, що стане підставою для звільнення від кримінальної відповідальності", - зазначили у ДБР.

Для цього вони запропонували обвинуваченому дати їм 4 тис. доларів, він погодився.

Прокурору і депутату оголосили підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - вимагання хабаря службовою особою, яка займає відповідальне становище, з використанням наданої їй влади та службового становища. Санкція статті - від 5 до 10 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років і з конфіскацією майна.

Нагадаємо, НАБУ затримало брата глави ОАСК Вовка при отриманні $100 тисяч хабара - Лещенко.