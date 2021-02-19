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19 февраля 2021, 13:59 369

В Запорожье остановили деятельность колл-центра с оборотом в 2 миллиона

19 февраля 2021, 13:59 369
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Часть полученных средств злоумышленники конвертировали в биткоины
Часть полученных средств злоумышленники конвертировали в биткоины
Фото: Нацполиция
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В Запорожской области оперативники разоблачили мошенническую "схему" по завладению средствами людей и прекратили деятельность "call-centre". Представляясь сотрудниками банка, злоумышленники выпытывали у пострадавших их реквизиты и в дальнейшем присваивали средства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц банковских карт и счета - реквизиты и CVV-код. В целом штат сотрудников насчитывал около 100 человек", - говорится в сообщении.

Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на собственные карты или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины.

Мошеннической "бизнес" ежемесячно приносил организаторке до двух миллионов гривен, которые она согласно функционалу распределяли между всеми участниками", - сообщили в полиции.

Правоохранители провели 14 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещении "сall-centre". За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет заключения.

Напомним, в Киеве на взятке задержали чиновника Госэкоинспекции.

банки уголовное дело полиция финансы мошенники

 
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