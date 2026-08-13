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В четвер, 13 серпня, російські військові вдарили реактивним "шахедом" по пасажирському поїзду на Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинули двоє залізничників – машиніст та його помічник.

Попри пряму загрозу життю, локомотивна бригада до останнього продовжувала вести поїзд, аби врятувати пасажирів.

Всі 340 пасажирів та поїзна бригада були евакуйовані. Серед пасажирів постраждалих немає.

Нагадаємо, 8 серпня ворог завдав удару безпілотниками по локомотиву пасажирського поїзда "Суми – Київ" на Сумщині. Пошкоджень зазнав один із вагонів.