У Запоріжжі під час пожежі в п'ятиповерхівці загинули дві людини
Пожежа виникла ввечері 12 серпня в п'ятиповерховому будинку одного з районів Запоріжжя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Займання виникло у квартирі на другому поверсі будинку – горіли побутові речі на площі 15 кв. м. Під час приборкання вогню рятувальники виявили тіла двох чоловіків без ознак життя.
Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів дихання. Загалом від ГУ ДСНС залучалися 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється. За фактом події правоохоронці проводять розслідування.
Нагадаємо, 10 серпня у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина.
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