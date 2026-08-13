Фото: ДСНС

Пожежа виникла ввечері 12 серпня в п'ятиповерховому будинку одного з районів Запоріжжя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Займання виникло у квартирі на другому поверсі будинку – горіли побутові речі на площі 15 кв. м. Під час приборкання вогню рятувальники виявили тіла двох чоловіків без ознак життя.

Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів дихання. Загалом від ГУ ДСНС залучалися 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється. За фактом події правоохоронці проводять розслідування.

Нагадаємо, 10 серпня у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина.