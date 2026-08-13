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13 серпня 2026, 10:28

На Одещині зберігається найскладніша ситуація в енергосистемі після нічної атаки

13 серпня 2026, 10:28
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Ілюстративне фото: pixabay
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Станом на ранок 13 серпня через бойові дії та постійні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях тимчасово залишається без світла

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Найскладнішою ситуація залишається на Одещині, яку росіяни знову атакували вночі, поціливши по об'єктах енергетики.

В усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Зазначається, що застосування обмежень 13 серпня не прогнозується. Споживачам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, вночі 13 серпня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Ізмаїлу на Одещині – частина міста залишилася без світла.

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