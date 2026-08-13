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13 серпня 2026, 10:40

РФ маніпулює списками полонених та затягує обміни – Коордштаб

13 серпня 2026, 10:40
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Росія активізувала кампанію дезінформації щодо обмінів військовополоненими, публікуючи списки українців, яких нібито готова обміняти, та звинувачуючи Україну в небажанні проводити обміни

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

За даними Коордштабу, російська сторона і раніше маніпулювала списками полонених та декларувала готовність до обмінів, водночас затягуючи переговорний процес. Зокрема, РФ не погоджується на створення змішаних медичних комісій, які могли б отримати доступ до місць утримання українських полонених, а також ігнорує пропозиції щодо масштабного обміну за формулою "всіх на всіх".

У Координаційному штабі також наголосили, що Україна не отримувала від Росії повних списків усіх українських цивільних і військових, які перебувають у полоні. Водночас українська сторона встановила близько 200 місць утримання громадян України – на території РФ та на тимчасово окупованих територіях.

У Коордштабі зазначили, що Україна проводить системну роботу для організації наступних обмінів. Її мета – повернути додому кожного цивільного та військового, який перебуває в російському полоні.

"Лише готовність російської сторони провести обмін, а не виставляти ті чи інші списки, може говорити про бажання справді повертати своїх, а не гратися у пропаганду", – наголосили у Координаційному штабі.

Нагадаємо, 26 червня додому з російського полону під час обміну повернулися 160 українських військових. Усі були в полоні ще з 2022 року. Наймолодшому звільненому військовому виповнилося 26 років. Найстаршому – 66.

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