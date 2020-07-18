Під мерією Запоріжжя протестували працівники нічних клубів - вимагали скасувати заборону на роботу

Люди залишилися без роботи і коштів для існування

Люди залишилися без роботи і коштів для існування

Фото: "Разом"

В ніч на 18 липня під стінами мерії міста Запоріжжя сталася мирна акція протесту - співробітники громадських закладів, яким заборонили роботу з 23:00 до 7 ранку, вийшли висловити свою незгоду з цим розпорядженням.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Вместе".

Присутні люди, серед яких переважно молодь, скандували "Ні забороні", "Зніміть заборону", "Дайте нам працювати", "Верховна Рада працює, а ми ні", "Ми теж хочемо їсти".

Наголошується, що протестувальники винесли під будівлі мерії барні стільці і шезлонги і розставили їх рядами. Проїжджаючі по проспекту автомобілі підтримували протестувальників клаксонами. На місці події була присутня і поліція, але в події не втручалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на акцію протесту в Тернополі вийшли ресторатори. Вони також вимагали скасування заборони на роботу після 23:00.