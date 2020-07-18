Под мэрией Запорожья протестовали работники ночных клубов - требовали отменить запрет на работу

Люди остались без работы и средств для существования

Люди остались без работы и средств для существования

Фото: "Вместе"

В ночь на 18 июля под стенами мэрии города Запорожье состоялась мирная акция протеста - сотрудники общественных заведений, которым запретили работу с 23:00 до 7 утра, вышли выразить свое несогласие с данным распоряжением.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Вместе".

Собравшиеся люди, среди которых преимущественно молодёжь, скандировали "Нет запрету", "Отмените запрет", "Дайте нам работать", "Верховная Рада работает, а мы нет", "Мы тоже хотим есть".

Отмечается, что протестующие вынесли под здания мэрии барные стулья и шезлонги и расставили их рядами. Проезжающие по проспекту автомобили поддерживали протестующих клаксонами. На месте события присутствовала и полиция, но в происходящее не вмешивалась.

Напомним, ранее сообщалось, что на акцию протеста в Тернополе вышли рестораторы. Они также требовали отмены запрета на работу после 23:00.