У Тернополі на акцію протесту вийшли ресторатори
Представники 27 закладів громадського харчування вимагають дозволити роботу після 23:00
Представники 27 закладів громадського харчування вимагають дозволити роботу після 23:00
Біля Тернопільської обласної державної адміністрації близько сотні рестораторів вийшли на акцію протесту.
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".
Я не думаю, що після 23 години коронавірус більше поширюється. Цілий день тернополяни ходять по закладах, а після 23 години не можна. Наш бізнес від цього страждає і ми несемо великі втрати”, – повідомив представник об’єднання рестораторів Тернополя Тарас Ковальчук.
На акцію ресторатори вийшли з каструлями та плакатами: "Дозвольте працювати”, "Ресторатори України об’єднуйтесь”, "23:01 COVID-19”, "Дозвольте працювати після 23:00”.
Раніше повідомлялось, що голова Одеської ОДА просить Кабмін дозволити роботу розважальних закладів після 23.00.
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