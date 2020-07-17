У Тернополі на акцію протесту вийшли ресторатори

Представники 27 закладів громадського харчування вимагають дозволити роботу після 23:00

Представники 27 закладів громадського харчування вимагають дозволити роботу після 23:00

Фото: Суспільне

Біля Тернопільської обласної державної адміністрації близько сотні рестораторів вийшли на акцію протесту.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Я не думаю, що після 23 години коронавірус більше поширюється. Цілий день тернополяни ходять по закладах, а після 23 години не можна. Наш бізнес від цього страждає і ми несемо великі втрати”, – повідомив представник об’єднання рестораторів Тернополя Тарас Ковальчук.

На акцію ресторатори вийшли з каструлями та плакатами: "Дозвольте працювати”, "Ресторатори України об’єднуйтесь”, "23:01 COVID-19”, "Дозвольте працювати після 23:00”.

Раніше повідомлялось, що голова Одеської ОДА просить Кабмін дозволити роботу розважальних закладів після 23.00.