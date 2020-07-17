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17 липня 2020, 13:14 10

У Тернополі на акцію протесту вийшли ресторатори

17 липня 2020, 13:14 10
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Представники 27 закладів громадського харчування вимагають дозволити роботу після 23:00
Представники 27 закладів громадського харчування вимагають дозволити роботу після 23:00
Фото: Суспільне
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Біля Тернопільської обласної державної адміністрації близько сотні рестораторів вийшли на акцію протесту.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Я не думаю, що після 23 години коронавірус більше поширюється. Цілий день тернополяни ходять по закладах, а після 23 години не можна. Наш бізнес від цього страждає і ми несемо великі втрати”, – повідомив представник об’єднання рестораторів Тернополя Тарас Ковальчук.

На акцію ресторатори вийшли з каструлями та плакатами: "Дозвольте працювати”, "Ресторатори України об’єднуйтесь”, "23:01 COVID-19”, "Дозвольте працювати після 23:00”.

Раніше повідомлялось, що голова Одеської ОДА просить Кабмін дозволити роботу розважальних закладів після 23.00.

митинг протести робота Тернопіль ресторан Тернопільська область
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