Зеленський призначив голову Запорізької РДА

Президент Зеленський 24 березня підписав розпорядження про призначення нового голови Запорізької райдержадміністрації

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Президент Зеленський 24 березня підписав розпорядження про призначення нового голови Запорізької райдержадміністрації

Як повідомляє RegioNews, відповідний документ опубліковано на сайті президента.

Так, головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області став Полієктов Роман Альфредович.

Раніше Полієктов займався оптовою торгівлею чаєм, кавою, какао та пряностями. Зараз підприємницька діяльність числиться припиненою.

В його декларації, поданій ще на початку грудня 2019 року, вказано, що Полієктов володіє житловим будинком, двома нежилими приміщеннями та двома земельними ділянками в Запоріжжі. Має два автомобіля – Citroen C5 та Hyundai Sonata.

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Полієктова Кабмін схвалив ще 11 грудня 2019 року.