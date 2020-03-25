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25 марта 2020, 12:27 5

Зеленский назначил главу Запорожской РГА

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25 марта 2020, 12:27 5
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Президент Зеленский 24 марта подписал распоряжение о назначении нового председателя Запорожской райгосадминистрации
Фото: pixabay.com
Президент Зеленский 24 марта подписал распоряжение о назначении нового председателя Запорожской райгосадминистрации

Как сообщает RegioNews, соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Так, председателем Запорожской районной государственной администрации Запорожской области стал Полиектов Роман Альфредович.

Ранее Полиектов занимался оптовой торговлей чаем, кофе, какао и пряностями. Сейчас предпринимательская деятельность числится прекращенной.

В его декларации, поданной еще в начале декабря 2019 года, указано, что Полиектов владеет жилым домом, двумя нежилыми помещениями и двумя земельными участками в Запорожье. Имеет два автомобиля - Citroen C5 и Hyundai Sonata.

По информации СМИ, кандидатуру Полиектова Кабмин одобрил еще 11 декабря 2019.


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