У Запоріжжі суд залишив екс"наглядача" Анісімова під арештом і без права вийти під заставу

Запорізький апеляційний суд розглянув скаргу Євгенія Анісімова та його адвоката Юрія Кривко, залишивши його без задоволення

Фото: Индустриалка

Запорізький апеляційний суд розглянув скаргу Євгенія Анісімова та його адвоката Юрія Кривко, залишивши його без задоволення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Индустриалку.

Сторона захисту Анісімова наполягала на неправомірності рішення Заводського райсуду про взяття під варту на 60 днів без права внесення застави.

Запорізького бізнесмена Євгена Анісімова затримано ще 16 лютого в Києві. Анісімов, якого ЗМІ називають "наглядачем" Запоріжжя за часів президентства Віктора Януковича, шість років перебував в міжнародному розшуку.

Затриманого звинувачують у низці тяжких злочинів - створенні злочинної організації, привласненні, розтраті майна в особливо великих розмірах, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, вимаганні, а також незаконному виготовленні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї.

Анісімова вже затримували у 2013 році, на початку 2014 року він вийшов з-під варти, після чого зник і був оголошений в міжнародний розшук.

Сторона захисту Анісімова намагалася оскаржити рішення суду про взяття під варту, бо "звинувачення бізнесмена і його взяття під варту є незаконним. А саме слідство - результат конкуренції".

"Дана кримінальна справа не відповідає ні законам, ні людським поняттям. Це справа надумана, сфальсифікована. Вважаю, що краще зараз розібратися, повернути обвинувальний акт і закрити провадження у справі. Адже подальше розслідування призведе до років слухання, витрат фізичних зусиль, а Анісімов буде виправданий", - вважає адвокат Кривко.

На його думку, Анісімов не перебував в розшуку, а також не несе загрози слідству.

"Анісімов не перебував в розшуку Інтерполу. 18 березня 2014 слідчий ухвалив постанову про оголошення його в розшук. Перед цим йому надсилалися повістки, але туди, де він не проживав. І це дало підставу проводити заочне розслідування, позбавляючи людину права на захист. Але коли я все це перевірив, виявилося, що ні в якому розшуку Анісімов не перебував. Завірені нотаріусом документи я можу надати", - каже Кривко.

Адвокат надав суду нотаріально завірену копію перекладу відповіді Інтерполу. У ньому нібито йшлося про те, що Анісімов в розшуку не перебував. Сторона звинувачення і адвокати потерпілих в свою чергу вважають, що Анісімов переховувався від судового розслідування, через що і був оголошений в міжнародний розшук, а також може тиснути на слідство.

"Суд встановив, що існують ризики незаконного впливу на свідків та потерпілих, які можливі з боку обвинуваченого, якщо він буде на волі. З огляду на тяжкість інкримінованих Анісімову злочинів, я вважаю, що вирішення Заводського районного суду цілком законно і обгрунтовано, в ньому відсутні порушення норм кримінального кодексу", - заявив прокурор.

В результаті апеляційний суд залишив запобіжний захід без змін. Анісімов буде перебувати під арештом в Запорізькому СІЗО до 16 квітня.