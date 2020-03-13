В Запорожье суд оставил экс-"смотрящего" Анисимова под арестом и без права выйти под залог
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Индустриалку.
Сторона защиты Анисимова настаивала на неправомерности решения Заводского райсуда о взятии под стражу на 60 дней без права внесения залога.
Запорожского бизнесмена Евгения Анисимова задержали еще 16 февраля в Киеве. Анисимов, которого СМИ называют "смотрящим" Запорожья во времена президентства Виктора Януковича, шесть лет находился в международном розыске.
Задержанного обвиняют в ряде тяжких преступлений — создании преступной организации, присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах, отмывании доходов, полученных преступным путем, вымогательстве, а также незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия.
Анисимова уже задерживали в 2013 году, в начале 2014 года он вышел из-под стражи, после чего исчез и был объявлен в международный розыск.
Сторона защиты Анисимова пыталась оспорить решение суда о взятии под стражу, потому что "обвинение бизнесмена и его заключение под стражу является незаконным. А само следствие — результат конкуренции".
"Данное уголовное дело не соответствует ни законам, ни человеческим понятиям. Это дело надуманное, сфальсифицированное. Считаю, что лучше сейчас разобраться, вернуть обвинительный акт и закрыть производство по делу. Ведь дальнейшее расследование приведет к годам слушания, затратам физических усилий, а Анисимов будет оправдан", — считает адвокат Кривко.
По его мнению, Анисимов не находился в розыске, а также не несет угрозы следствию.
"Анисимов не находился в розыске Интерпола. 18 марта 2014 года следователь вынес постановление об оглашении его в розыск. Перед этим ему посылались повестки, но туда, где он не проживал. И это дало основание проводить заочное расследование, лишая человека права на защиту. Но когда я все это проверил, оказалось, что ни в каком розыске Анисимов не находился. Заверенные нотариусом документы я могу предоставить", - говорит Кривко.
Адвокат предоставил суду нотариально заверенную копию перевода ответа Интерпола. В нем якобы говорилось о том, что Анисимов в розыске не находился. Сторона обвинения и адвокаты потерпевших в свою очередь считают, что Анисимов скрывался от судебного расследования, из-за чего и был объявлен в международный розыск, а также может давить на следствие.
"Суд установил, что существуют риски незаконного влияния на свидетелей и потерпевших, которые возможны со стороны обвиняемого, если он будет на свободе. Учитывая тяжесть инкриминируемых Анисимову преступлений, я считаю, что решение Заводского районного суда вполне законно и обоснованно, в нем отсутствуют нарушения норм уголовного кодекса", - заявил прокурор.
В результате апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Анисимов будет находиться под арестом в Запорожском СИЗО до 16 апреля.
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