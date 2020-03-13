"Жмеринська справа”: чи вийдуть підозрювані на свободу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Depo.ua.
Шість підозрюваних залишаються під цілодобовим домашнім арештом. Троє перебуватимуть під вартою. А один підозрюваний залишився в статусі заарештованого. Щоправда, він може сплатити 170 тисяч гривень застави.
Ще двом підозрюваним апеляційний суд скасував рішення слідчого судді міського суду про тримання їх під вартою й ухвалила нові: застосувати аналогічний запобіжний захід, але вже з правом внести майже 170 тисяч гривень застави.
Ще один із підозрюваних перебуватиме вже не під цілодобовим домашнім арештом, а лише з 20 до 7 години.
Нагадаємо, що 27 лютого об 11:00 під час сесії Жмеринської міськради до приміщення увірвалися 20 невідомих із масками на обличчях. Чоловіки розбили скляні двері, потрощили у приймальні меблі та почали жбурляти у поліцейських, які чергували у приміщенні, димові шашки й каміння. На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. Одинадцять нападників затримали та доправили до відділку.
Як інформували RegioNews раніше, 12 березня у Кіровоградській обласній раді двоє депутатів та 10 невідомих чоловіків влаштували дебош.
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