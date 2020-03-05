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05 березня 2020, 15:54 2

У Запоріжжі призначили керівника Комунарського відділення поліції

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05 березня 2020, 15:54 2
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Ним став підполковник поліції Сергій Воловик, який до цього очолював Заводське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області
Ним став підполковник поліції Сергій Воловик, який до цього очолював Заводське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області

Про це RegioNews повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.

Заступник начальника ГУНП – начальник кримінальної поліції Руслан Невожай зазначив, що Комунарське відділення поліції є одним з центральних підрозділів Запоріжжя і, в тій же година, на території обслуговування складна криміногенна ситуація.

Повідомляється, що новий керівник має 25-ний досвід роботи, переважно в оперативних підрозділах.

Наприкінці зустрічі керівник поспілкувався з особовим складом, перевірив умови, в яких працюють поліцейські та порядок несення служби.


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