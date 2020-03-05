У Запоріжжі призначили керівника Комунарського відділення поліції

Ним став підполковник поліції Сергій Воловик, який до цього очолював Заводське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області

Ним став підполковник поліції Сергій Воловик, який до цього очолював Заводське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області

Про це RegioNews повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.

Заступник начальника ГУНП – начальник кримінальної поліції Руслан Невожай зазначив, що Комунарське відділення поліції є одним з центральних підрозділів Запоріжжя і, в тій же година, на території обслуговування складна криміногенна ситуація.

Повідомляється, що новий керівник має 25-ний досвід роботи, переважно в оперативних підрозділах.

Наприкінці зустрічі керівник поспілкувався з особовим складом, перевірив умови, в яких працюють поліцейські та порядок несення служби.