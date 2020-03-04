У запорізькому повітрі перевищена концентрація небезпечних речовин

Сірковуглецем, сірководнем і толуолом було забруднене повітря у Запоріжжі у вівторок, 3 березня

Сірковуглецем, сірководнем і толуолом було забруднене повітря у Запоріжжі у вівторок, 3 березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані мобільної лабораторії з моніторингу навколишнього середовища.

Під час планових моніторингових досліджень атмосферного повітря 3 березня, на території житлової забудови по вул. Морфлотська і вул. Магістаральна мобільна лабораторія зафіксувала перевищення максимально-разових гранично допустимих концентрацій викидів. Крім сірковуглецю і сірководню був зафіксований викид толуолу.

Варто додати, що по вул Морфлотській гранично допустимий вміст сірковуглецю, сірководню і толуолу в повітрі було перевищено вдвічі.

Довідка:

Толуол (метилбензол) – це прозора рідина з різким характерним запахом Пари толуолу токсичні. Вони несуть небезпеку для людини в тому випадку, якщо довго вдихати речовини, що містять толуол або якщо працювати з такими речовинами без належного захисту.

Сірководень – дуже токсичний газ, який навіть у незначних концентраціях подразнює дихальні шляхи і очі.

Сірковуглець — небезпечна отрута. Хронічний вплив малих концентрацій сірковуглецю призводить до тяжких органічним захворюванням різних відділів нервової системи. Можуть спостерігатися розлади зору, слуху та психіки. Рідкий сірковуглець подразнює шкіру.