У запорізькому повітрі перевищена концентрація небезпечних речовин
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані мобільної лабораторії з моніторингу навколишнього середовища.
Під час планових моніторингових досліджень атмосферного повітря 3 березня, на території житлової забудови по вул. Морфлотська і вул. Магістаральна мобільна лабораторія зафіксувала перевищення максимально-разових гранично допустимих концентрацій викидів. Крім сірковуглецю і сірководню був зафіксований викид толуолу.
Варто додати, що по вул Морфлотській гранично допустимий вміст сірковуглецю, сірководню і толуолу в повітрі було перевищено вдвічі.
Довідка:
Толуол (метилбензол) – це прозора рідина з різким характерним запахом Пари толуолу токсичні. Вони несуть небезпеку для людини в тому випадку, якщо довго вдихати речовини, що містять толуол або якщо працювати з такими речовинами без належного захисту.
Сірководень – дуже токсичний газ, який навіть у незначних концентраціях подразнює дихальні шляхи і очі.
Сірковуглець — небезпечна отрута. Хронічний вплив малих концентрацій сірковуглецю призводить до тяжких органічним захворюванням різних відділів нервової системи. Можуть спостерігатися розлади зору, слуху та психіки. Рідкий сірковуглець подразнює шкіру.
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