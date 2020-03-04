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04 марта 2020, 15:48 6

В запорожском воздухе превышена концентрация опасных веществ

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04 марта 2020, 15:48 6
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Сероуглеродом, сероводородом и толуолом был загрязнен запорожский воздух во вторник, 3 марта
Сероуглеродом, сероводородом и толуолом был загрязнен запорожский воздух во вторник, 3 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные мобильной лаборатории по мониторингу окружающей среды.

Во время плановых мониторинговых исследований атмосферного воздуха 3 марта, на территории жилой застройки по ул. Морфлотская и ул. Магистаральная мобильная лаборатория зафиксировала превышение максимально-разовых предельно допустимых концентраций выбросов. Кроме сероуглерода и сероводорода был зафиксирован выброс толуола.

Стоит отметить, что по ул Морфлотской предельно допустимое содержание сероуглерода, сероводорода и толуола в воздухе было превышено вдвое.

Справка:

Толуол (метилбензол) – это прозрачная жидкость с резким характерным запахом Пары толуола токсичны. Они несут опасность для человека в том случае, если длительно вдыхать вещества, содержащие толуол или если работать с такими веществами без надлежащей защиты.

Сероводород – очень токсичный газ, который даже в незначительных концентрациях раздражает дыхательные пути и глаза.

Сероуглерод — опасный яд. Хроническое воздействие малых концентраций сероуглерода приводит к тяжелым органическим заболеваниям различных отделов нервной системы. Могут наблюдаться расстройства зрения, слуха и психики. Жидкий сероуглерод действует раздражающе на кожу.


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