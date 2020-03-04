В запорожском воздухе превышена концентрация опасных веществ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные мобильной лаборатории по мониторингу окружающей среды.
Во время плановых мониторинговых исследований атмосферного воздуха 3 марта, на территории жилой застройки по ул. Морфлотская и ул. Магистаральная мобильная лаборатория зафиксировала превышение максимально-разовых предельно допустимых концентраций выбросов. Кроме сероуглерода и сероводорода был зафиксирован выброс толуола.
Стоит отметить, что по ул Морфлотской предельно допустимое содержание сероуглерода, сероводорода и толуола в воздухе было превышено вдвое.
Справка:
Толуол (метилбензол) – это прозрачная жидкость с резким характерным запахом Пары толуола токсичны. Они несут опасность для человека в том случае, если длительно вдыхать вещества, содержащие толуол или если работать с такими веществами без надлежащей защиты.
Сероводород – очень токсичный газ, который даже в незначительных концентрациях раздражает дыхательные пути и глаза.
Сероуглерод — опасный яд. Хроническое воздействие малых концентраций сероуглерода приводит к тяжелым органическим заболеваниям различных отделов нервной системы. Могут наблюдаться расстройства зрения, слуха и психики. Жидкий сероуглерод действует раздражающе на кожу.
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