Потоп у Києві: злива та град затопили вулиці, є перебої з електропостачанням |
На Київщину обрушилася потужна негода: через сильні грози, зливи та град низка районів столиці та області опинилися під водою
Про це повідомляє низка телеграм-каналів, передає RegioNews.
Найбільш критична ситуація спостерігається на правому березі Києва, у Вишневому та на Борщагівці, де рівень води на проїжджій частині подекуди сягає пояса, а транспорт буквально пливе вулицями.
Окрім транспортного колапсу, стихія спричинила аварійні відключення електроенергії у Київській області.
Наразі енергетики працюють над відновленням подачі світла, а містян закликають бути обережними та за можливості не виходити на вулицю.
Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попереджають в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, шо 21 травня у Київській області через негоду без електропостачання залишилися понад 40 тисяч осель.