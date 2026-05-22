Потоп у Києві: злива та град затопили вулиці, є перебої з електропостачанням

На Київщину обрушилася потужна негода: через сильні грози, зливи та град низка районів столиці та області опинилися під водою

Про це повідомляє низка телеграм-каналів, передає RegioNews .

Найбільш критична ситуація спостерігається на правому березі Києва, у Вишневому та на Борщагівці, де рівень води на проїжджій частині подекуди сягає пояса, а транспорт буквально пливе вулицями.

Окрім транспортного колапсу, стихія спричинила аварійні відключення електроенергії у Київській області.

Наразі енергетики працюють над відновленням подачі світла, а містян закликають бути обережними та за можливості не виходити на вулицю.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попереджають в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, шо 21 травня у Київській області через негоду без електропостачання залишилися понад 40 тисяч осель.