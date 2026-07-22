На Рівненщині у ДТП зіткнулися електровелосипед і мотоцикл: обоє водіїв у лікарні
У селищі Рокитне Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електровелосипеда та мотоцикла. Унаслідок зіткнення травмувалися обидва водії, їх госпіталізували до лікарні
Про це повідомилв поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Аварія сталася 21 липня близько 14:45 на вулиці Незалежності.
За попередніми даними слідства, 68-річний місцевий житель, який керував електровелосипедом Fada, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мотоциклом Forte під керуванням 34-річного жителя Рокитного.
Унаслідок ДТП обидва водії отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забої та садна. Їх доставили до лікарні. Крім того, у водія мотоцикла медики діагностували переломи руки та ребер.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо,що в Івано-Франківську поліцейські встановлюють обставини аварії, яка сталась 21 липня і в якій травмувалася 5-річна дитина.