У Смілі поліція розслідує обставини травмування 10-річного хлопчика

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Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом травмування 10-річного хлопчика, якого, за попередніми даними, збив велосипедист

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Повідомлень чи заяв на спецлінію "102" з цього приводу не надходило.

Поліцейські одразу внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку. Згодом правоохоронці розшукали матір неповнолітнього.

За її словами, 17 липня велосипедист, рухаючись територією біля магазину на вулиці Ротондівській у Смілі, здійснив наїзд на її 10-річного сина, який вибіг із-за стіни будівлі.

Унаслідок наїзду малолітній отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні, де прооперували.

Наразі фахівці кримінального аналізу опрацьовують записи з камер системи відеоспостереження.

За заявою матері слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що у селищі Рокитне Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електровелосипеда та мотоцикла. Унаслідок зіткнення травмувалися обидва водії, їх госпіталізували до лікарні.