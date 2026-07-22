Обкрадав продуктові магазини: у Дніпрі викрили серійного злодія

Фото: поліція Дніпропетровської області

Слідчі Дніпра повідомили про підозру містянину, який вчинив серію майнових злочинів. Підозрюваний двічі проникав до продуктових магазинів у Новокодацькому районі міста, звідки викрадав майно та товар

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Злочини були скоєні у квітні та травні у місті Дніпрі. У першому випадку на вулиці Доблесній підозрюваний пошкодив металеві двері магазину, проник усередину та викрав мобільний телефон і товар.

Згодом аналогічний злочин він скоїв на Воздвиженському узвозі — пошкодив захисні ролети, потрапив до приміщення та заволодів товаром. Загальна сума викраденого майна склала майже 30 тисяч гривень.

Оперативники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний раніше судимий житель Дніпра.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо,що у Дніпрі суд виніс вирок чоловікові, який, працюючи на підприємстві, викрав зі складського приміщення роботодавця 1 мільйон гривень.