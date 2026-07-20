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20 липня 2026, 20:41

На Харківщині рятувальники витягли 4-річну дитину з колодязя

20 липня 2026, 20:41
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У місті Валки Богодухівського району Харківської області рятувальники спільно з поліцейськими врятували чотирирічного хлопчика, який впав у дворовий колодязь. Дитину госпіталізували з переохолодженням і забоями

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

За допомогою рятувальної мотузки та спеціального спорядження надзвичайники дістали хлопчика з колодязя та передали його медикам.

Лікарі госпіталізували дитину. За попередніми даними, хлопчик отримав переохолодження та забої.

У ДСНС закликали батьків бути особливо уважними до безпеки дітей та не залишати їх без нагляду навіть на короткий час.

Нагадаємо, що у Львові 11 липня рятувальники допомогли жінці, яка, рятуючи свого кота, сама опинилася на дереві й не змогла самостійно спуститися.

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