На Харківщині рятувальники витягли 4-річну дитину з колодязя

У місті Валки Богодухівського району Харківської області рятувальники спільно з поліцейськими врятували чотирирічного хлопчика, який впав у дворовий колодязь. Дитину госпіталізували з переохолодженням і забоями

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

За допомогою рятувальної мотузки та спеціального спорядження надзвичайники дістали хлопчика з колодязя та передали його медикам.

Лікарі госпіталізували дитину. За попередніми даними, хлопчик отримав переохолодження та забої.

У ДСНС закликали батьків бути особливо уважними до безпеки дітей та не залишати їх без нагляду навіть на короткий час.

Нагадаємо, що у Львові 11 липня рятувальники допомогли жінці, яка, рятуючи свого кота, сама опинилася на дереві й не змогла самостійно спуститися.