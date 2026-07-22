На Херсонщині заочно засудили окупаційного "поліціянта"

Фото: прокуратура Херсонської області

Суд визнав винним керівника карного розшуку незаконно створеного окупаційного "ОМВД РФ "Горностаевский"" у жорстокому поводженні з цивільними під час тимчасової окупації Херсонщини

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури суд визнав винним керівника карного розшуку незаконно створеного окупаційного "ОМВД РФ "Горностаевский"" у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори довели, що у червні 2023 року під час тимчасової окупації Горностаївки засуджений разом із російськими військовими увірвався до помешкання місцевого жителя. Під приводом пошуку "зв'язків із ЗСУ" чоловіка жорстоко побили, після чого разом із цивільною дружиною затримали та кілька годин утримували у захопленому відділку поліції, погрожуючи розправою.

У суді потерпілий розповів, що перед звільненням окупант попередив: якщо він повідомить українським правоохоронцям про пережите, наступного разу "закриють" назавжди, а побиття було лише "розминкою".

Суд погодився з позицією прокурора, що дії обвинуваченого є жорстоким поводженням із цивільним населенням та катуванням, забороненими нормами міжнародного гуманітарного права.

Наразі засуджений перебуває у розшуку, вирок ухвалено за результатами спеціального судового провадження (in absentia).

За цей злочин суд призначив йому 10 років позбавлення волі. Водночас, враховуючи попередній вирок за колабораційну діяльність, остаточно засудженому визначено 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах та органах влади строком на 12 років.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.