У Києві викрили схему мільйонного розкрадання на антидроновому захисті

Фото: Національна поліція

У Києві викрили схему розкрадання коштів під час реалізації договору з однією з державних компаній щодо облаштування антидронового захисту одного з об’єктів критичної інфраструктури. Загалом вартість робіт становила майже 90 мільйонів гривень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, замовник повинен був перерахувати підряднику аванс у розмірі близько 80% від вартості робіт за умови надання банківської гарантії. Проте підприємець скористався цим механізмом та отримав майже 68 мільйонів гривень авансом.

Однак попри те, що роботи мали бути завершені протягом 240 днів із моменту укладення договору, підприємство так і не розпочало нічого. В результаті держава втратила майже 68 мільйонів гривень. Підприємець гроші перерахував на підконтрольні рахунки з метою подальшої легалізації.

Тепер він отримав підозру.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.