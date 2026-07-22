Мільйони готівки та арсенал зброї: у Запоріжжі знешкодили угруповання на чолі з кримінальним авторитетом

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У Запоріжжі правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої, за даними слідства, входили 13 осіб, зокрема місцевий кримінальний авторитет

Про це повідомляє Націорнальна поліція, передає RegioNews .

До поліції звернувся місцевий підприємець із повідомленням про крадіжку професійного холодильного обладнання зі складу на суму 1,7 мільйона гривень.

Правоохоронці оперативно встановили осіб, причетних до злочину. За даними слідства, до складу організованої злочинної групи входили 13 осіб, серед яких місцевий кримінальний авторитет.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції провели 29 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, місцями їхньої роботи та у складських приміщеннях, де зберігалося викрадене майно.

Під час обшуків правоохоронці вилучили арсенал - пістолети, автомати, гранати, мисливські рушниці, значну кількість боєприпасів, а також 1,6 мільйона гривень та 200 тисяч доларів.

Крім того, на одному зі складів поліцейські виявили та вилучили викрадене холодильне обладнання.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські викрили злочинну групу у складі 10 осіб, причетних до збуту психотропних речовин