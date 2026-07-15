Російський авіаудар по Запоріжжю: є загиблий, багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень

Фото: ДСНС

Російські війська 15 липня завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали травми

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

За інформацією рятувальників, внаслідок одного з ударів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, також загорілися автомобілі. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та транспортні засоби.

За іншою адресою виникла пожежа на території одного з підприємств.

Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, серед яких п'ятеро дітей.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики, правоохоронці.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару 15 липня по автівці у Куп'янському районі Харківщини дістали поранення троє енергетиків.