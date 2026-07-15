Російський авіаудар по Запоріжжю: є загиблий, багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень
Російські війська 15 липня завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали травми
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
За інформацією рятувальників, внаслідок одного з ударів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, також загорілися автомобілі. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та транспортні засоби.
За іншою адресою виникла пожежа на території одного з підприємств.
Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, серед яких п'ятеро дітей.
На місцях влучань працюють рятувальники, медики, правоохоронці.
Нагадаємо, що внаслідок російського удару 15 липня по автівці у Куп'янському районі Харківщини дістали поранення троє енергетиків.
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