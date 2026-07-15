15:19  15 липня
На Миколаївщині "шахеди" атакували агропідприємство: є загиблий та поранений
14:05  15 липня
Український дрон атакував російський Мі-8 у Бєлгородській області
12:40  15 липня
СБУ викрила жителя Київщини, який допомагав росіянам шукати українську ППО
UA | RU
UA | RU
15 липня 2026, 16:59

Сексуальне насильство над дитиною у Кривому Розі: зловмисника відправили до СІЗО

15 липня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі повідомлено про підозру чоловіку за фактом сексуального насильства щодо 11-річної дівчинки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом сексуального насильства щодо малолітньої дитини (ч. 4 ст. 153 КК України).

За даними слідства, увечері 13 липня 2026 року підозрюваний, перебуваючи удома у знайомих, зайшов до кімнати 11-річної дівчини, зачинив двері та почав силою роздягати її та торкатися.

Почувши крик, вітчим вибив двері до кімнати, припинив протиправні дії чоловіка, після чого родина викликала правоохоронців.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що на Вінниччині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який обвинувачується у ґвалтуванні малолітньої падчерки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
насильство Дніпропетровська область Кривий Ріг
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
"Тютюнова імперія" на Закарпатті: судитимуть депутата та аграріїв за масштабну контрабанду
15 липня 2026, 16:53
Скандал у Львові: ТЦК призначив перевірку після жорсткого затримання чоловіка на очах у дружини
15 липня 2026, 16:45
У Запоріжжі лунатиме спеціальний сигнал повітряної тривоги під час загрози КАБів
15 липня 2026, 16:40
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
15 липня 2026, 16:22
У Києві адвокат вимагав 30 тисяч доларів за "правильний" поділ майна при розлученні
15 липня 2026, 16:20
Рятувальники ліквідували пожежу в зоні відчуження: радіаційний фон у нормі
15 липня 2026, 15:59
Ворог атакував житлові квартали Харкова, палають квартири
15 липня 2026, 15:50
На Миколаївщині "шахеди" атакували агропідприємство: є загиблий та поранений
15 липня 2026, 15:19
Смертельна ДТП на Львівщині: іномарка влетіла в рейсовий автобус - у салоні були діти
15 липня 2026, 14:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Остап Яриш
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »