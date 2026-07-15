Сексуальне насильство над дитиною у Кривому Розі: зловмисника відправили до СІЗО
У Кривому Розі повідомлено про підозру чоловіку за фактом сексуального насильства щодо 11-річної дівчинки
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За процесуального керівництва прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом сексуального насильства щодо малолітньої дитини (ч. 4 ст. 153 КК України).
За даними слідства, увечері 13 липня 2026 року підозрюваний, перебуваючи удома у знайомих, зайшов до кімнати 11-річної дівчини, зачинив двері та почав силою роздягати її та торкатися.
Почувши крик, вітчим вибив двері до кімнати, припинив протиправні дії чоловіка, після чого родина викликала правоохоронців.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, що на Вінниччині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який обвинувачується у ґвалтуванні малолітньої падчерки.