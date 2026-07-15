Сексуальне насильство над дитиною у Кривому Розі: зловмисника відправили до СІЗО

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Кривому Розі повідомлено про підозру чоловіку за фактом сексуального насильства щодо 11-річної дівчинки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За процесуального керівництва прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом сексуального насильства щодо малолітньої дитини (ч. 4 ст. 153 КК України).

За даними слідства, увечері 13 липня 2026 року підозрюваний, перебуваючи удома у знайомих, зайшов до кімнати 11-річної дівчини, зачинив двері та почав силою роздягати її та торкатися.

Почувши крик, вітчим вибив двері до кімнати, припинив протиправні дії чоловіка, після чого родина викликала правоохоронців.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що на Вінниччині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який обвинувачується у ґвалтуванні малолітньої падчерки.