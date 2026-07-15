12 поранених за добу: ворог масовано атакував Херсонщину дронами та артилерією

Фото ілюстративне: ДСНС

15 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини авіацією, ствольною та реактивною артилерією та дронами різного типу

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали 12 людей.

За даними прокуратури, це жителі Херсона, які зазнали поранень унаслідок ворожих дронових атак. Серед поранених є співробітниця ДСНС.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу, магазин, складське приміщення, легковий автотранспорт.

В обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, що російські війська 15 липня завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали травми.