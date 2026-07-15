12 поранених за добу: ворог масовано атакував Херсонщину дронами та артилерією
15 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини авіацією, ствольною та реактивною артилерією та дронами різного типу
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали 12 людей.
За даними прокуратури, це жителі Херсона, які зазнали поранень унаслідок ворожих дронових атак. Серед поранених є співробітниця ДСНС.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу, магазин, складське приміщення, легковий автотранспорт.
В обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, що російські війська 15 липня завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали травми.