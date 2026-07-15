На Миколаївщині "шахеди" атакували агропідприємство: є загиблий та поранений
Вранці 15 липня російські війська атакували ударними безпілотниками типу Shahed сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді Баштанського району
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. Також поранення отримав 65-річний чоловік – його госпіталізували до лікарні у важкому стані.
На території підприємства пошкоджені складські приміщення та автомобільна техніка.
Нагадаємо, вранці 15 липня росіяни скинули шість КАБів на Суми. Один із ударів прийшовся поблизу медзакладів. Загинули три людини, ще семеро отримали поранення.
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