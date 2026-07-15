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СБУ викрила жителя Київщини, який допомагав росіянам шукати українську ППО
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15 липня 2026, 12:40

СБУ викрила жителя Київщини, який допомагав росіянам шукати українську ППО

15 липня 2026, 12:40
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Фото: СБУ
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СБУ затримала ще одного російського агента. Ним виявився житель Київської області, який шукав роботу в інтернеті. В результаті його завербували росіяни

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зрадником виявився працівник однієї з агрокомпаній регіону. Під час поїздки на Черкащину до родичів він знаходив "потенційні цілі", позначав їх розташування на гугл-картах, щоб передати росіянам. Особливо ворога цікавила енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції, які живлять більшу частину Київської та Черкаської областей.

Зокрема, відомо, що чоловік намагався виявити для росіян геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО. Проте правоохоронці затримали його на території Київщини.

Тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила чергового коригувальника атак росіян по Запоріжжю. Ним виявився місцевий житель, який пішов у СЗЧ. Відомо, що він позначав на гугл-картах розташування потенційних "цілей" і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.

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