"Боргова" бійка на Рівненщині: молоток проти ножа закінчився кримінальною справою

Фото: поліція Рівненщини

На Рівненщині судитимуть 22-річного жителя Рівненського району, якого обвинувачують у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень знайомому

Про це повідомила поліція Рівненщини, передає RegioNews .

Подія сталася 29 грудня торік на території домоволодіння 26-річного мешканця селища Клевань. Між господарем та 22-річним гостем виник конфлікт через неповернення позичених коштів, який переріс у бійку.

Під час сутички старший накинувся на молодшого з молотком. Той, у відповідь, розпилив в обличчя власника оселі перцевий балончик та ударив його ножем.

Потерпілий самостійно звернувся в лікарню. Медики в свою чергу повідомили в поліцію.

26-річного чоловіка госпіталізували. У нього діагностували три колото-різані поранення грудної клітки з пошкодженням легені, що ускладнилися пневмогемотораксом.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримані потерпілим тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив фігуранту про підозру.

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали 21-річного молодика, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень незнайомому хлопцю під час конфлікту.