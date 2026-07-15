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15 липня 2026, 17:59

"Боргова" бійка на Рівненщині: молоток проти ножа закінчився кримінальною справою

15 липня 2026, 17:59
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Фото: поліція Рівненщини
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На Рівненщині судитимуть 22-річного жителя Рівненського району, якого обвинувачують у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень знайомому

Про це повідомила поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Подія сталася 29 грудня торік на території домоволодіння 26-річного мешканця селища Клевань. Між господарем та 22-річним гостем виник конфлікт через неповернення позичених коштів, який переріс у бійку.

Під час сутички старший накинувся на молодшого з молотком. Той, у відповідь, розпилив в обличчя власника оселі перцевий балончик та ударив його ножем.

Потерпілий самостійно звернувся в лікарню. Медики в свою чергу повідомили в поліцію.

26-річного чоловіка госпіталізували. У нього діагностували три колото-різані поранення грудної клітки з пошкодженням легені, що ускладнилися пневмогемотораксом.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримані потерпілим тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив фігуранту про підозру.

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали 21-річного молодика, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень незнайомому хлопцю під час конфлікту.

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