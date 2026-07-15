Український дрон атакував російський Мі-8 у Бєлгородській області
Українські військові підтвердили ураження російського ударного гелікоптера. Зробили це за допомогою FPV-дрона
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Борвді, передає RegioNews.
Відомо, що це сталось зранку 15 липня у Бєлгородській області Росії, неподалік населеного пункту В'язове. Бойове завдання виконували військові підрозділу "Птахи СБС" 427-го окремого полку "Рарог".
Слід зазначити, що російський Мі-8 коштує близько 10 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше росіяни повідомляли про авіакатастрофу в Іркутській області. Відомо, що розбився російський пілот.
Армія РФ втратила за добу в Україні майже 1500 військовихВсі новини »
15 липня 2026, 07:23Прикордонники "розкидали по полях" російських окупантів дронами
14 липня 2026, 14:05Українські дрони уразили ще 11 російських суден в Азовському морі
14 липня 2026, 13:14
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Сексуальне насильство над дитиною у Кривому Розі: зловмисника відправили до СІЗО
15 липня 2026, 16:59"Тютюнова імперія" на Закарпатті: судитимуть депутата та аграріїв за масштабну контрабанду
15 липня 2026, 16:53Скандал у Львові: ТЦК призначив перевірку після жорсткого затримання чоловіка на очах у дружини
15 липня 2026, 16:45У Запоріжжі лунатиме спеціальний сигнал повітряної тривоги під час загрози КАБів
15 липня 2026, 16:40"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
15 липня 2026, 16:22У Києві адвокат вимагав 30 тисяч доларів за "правильний" поділ майна при розлученні
15 липня 2026, 16:20Рятувальники ліквідували пожежу в зоні відчуження: радіаційний фон у нормі
15 липня 2026, 15:59Ворог атакував житлові квартали Харкова, палають квартири
15 липня 2026, 15:50На Миколаївщині "шахеди" атакували агропідприємство: є загиблий та поранений
15 липня 2026, 15:19Смертельна ДТП на Львівщині: іномарка влетіла в рейсовий автобус - у салоні були діти
15 липня 2026, 14:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі блоги »